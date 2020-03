Non solo la Champions League in questo mercoledì, in campo anche la Bundesliga: alle 18.30 Borussia Monchengladbach e Colonia si affrontano per il recupero della 21esima giornata, con i padroni di casa a caccia di tre punti per superare il Leverkusen al quarto posto e gli ospiti che vogliono rimettersi nella corsa Europa League.