Con il Bayern Monaco che corre verso il suo titolo numero 30, con sette lunghezze di vantaggio sul Borussia Dortmund a sei giornate dal termine, la lotta per i posti in Champions League infiamma la Bundesliga. Il ​Borussia Monchengladbach è quinto in classifica dopo 28 partite, con 53 punti e segue il Lipsia a due punti, il Leverkusen a tre e il Dortmund (oggi impegnato contro il Paderborn alle 18.00) a quattro. Di fronte alla squadra allenata da Marco Rose c'è l'Union Berlino, tredicesimo in classifica a 31 punti, a +4 sul terzultimo posto.