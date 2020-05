Anche la seconda giornata dopo la ripresa in seguito al lockdown, la 27esima di Bundesliga, giunge al termine: in attesa del primo turno infrasettimanale post Coronavirus, chiude il posticipo ​del Rhein Energie Stadion di Colonia, il derby del Reno in programma alle 18 tra i padroni di casa allenati da Markus Gisdol e il Fortuna Dusseldorf di ​Uwe Rosler. Una delicata sfida salvezza, con ​Die Geissböcke decimi a più dieci proprio sull'F95: entrambe le squadre hanno collezionato un pari nel primo match dopo la ripresa, ma se il Colonia cerca i tre punti per garantirsi una salvezza tranquilla, nel primo anno dopo la risalita in Bundes, il Fortuna invece cerca una vittoria per riavvicinarsi alla zona verde. Sfida nella sfida quella tra i due bomber Cordoba ed Hennings, rispettivamente 10 e 11 gol fin qui: all'andata si impose il Dusseldorf per 2-0.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Colonia (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Bornauw, Listner, Katterbach; Skhiri, Hector; Kainz, Uth, Jakobs; Cordoba.



Fortuna Dusseldorf (3-4-2-1): Kastenmeier; Jorgensen, Hoffmann, Giesselmann; Zimmermann, Bodzek, Morales, Thommy; Skrzybski, Stoger; Karaman,​