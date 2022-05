Dopo un solo anno in seconda divisione lo Schalke ha festeggiato ieri il ritorno in Bundesliga, dove invece non ci sarà più il Furth che quest'anno ha totalizzato appena 18 punti ed è già sceso matematicamente.: se lo Stoccarda dovesse vincere in casa del Bayern Monaco già campione (ore 17.30) il Biefeld andrebbe giù e rimarrebbe solo un posto libero per lo spareggio che si deciderebbe nella prossima giornata.Ad aprire la domenica di calcio tedesco è, due squadre a metà classifica e senza obiettivi particolari.: la squadra della RedBull arriva da due sconfitte di fila ma è a -1 dal quarto posto, all'Augsburg basta un punto per salvarsi.