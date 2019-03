Monday Night in Bundesliga. Alle 20.30, in campo, l'Eintracht Francoforte, avversario dell'Inter in Europa League, che prima di volare a Milano per la sfida di giovedì va a Dusseldorf per chiudere la 25esima giornata del campionato tedesco. Fuori Ante Rebic per infortunio, è una trasferta difficile per l'Eintracht: il Dusseldorf, infatti, ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe.



Sfida tra bomber, quella di questa sera: da una parte Dodi Lukebakio, capocannoniere dei padroni di casa con 8 gol; dall'altra Luka Jovic, 15 reti in questa Bundes, 5 nella gara d'andata!