gli occhi di tutta Europa saranno puntati al Signal Iduna Park, dove andrà in scena il, la sfida più importante del campionato tedesco, che. E' un match che è entrato nella storia del calcio tedesco tanto che il primo incontro tra le due squadre risale al 16 ottobre 1965, quando il Borussia Dortmund sconfisse il Bayern Monaco per 2-0.- Il, avversario del Milan in Champions League,in classifica, a solamente 2 punti dal Bayern Monaco. La squadra allenata da Terzic è in buona condizione e in settimana è riuscita a strappare la qualficazione per gli ottavi di finale di Coppa nazionale contro l’Hoffenhaim. Il Klassiker potrebbe quindi essere una grande occasione per tentare il sorpasso alla squadra di Tuchel.- Ilin classifica e vuole cercare di conquistare velocemente il primo posto, occupato dal Bayer Leverkusen. La squadra di Tuchel, in settimana, è stata protagonista di unadopo che ilsquadra di terza lega tedesca, ha eliminato i bavaresi dalla Coppa di Germania., però, le cose stanno andando nel verso giusto anche grazie al bomber ingleseche, con 10 gol in 12 partite,La nota negativa per il Bayern Monaco è, infortunatosi al ginocchio nella disfatta di coppa contro il Saarbrucken.- Tra casa e trasferta,nel Klassiker. Per trovare un successo giallonero bisogna, infatti, tornare alla partita del 10 novembre 2018, quando ilnon è solo la grande sfida del campionato tedesco,del Bayern Thomas, colui che sulla panchina dei gialloneri ci è stato per ben 2 stagioni tra il 2015 e il 2017.: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, Sabitzer; Malen, Reus, Reyna; Fullkrug.: Terzic.: Neuer; Mazraoui, Sarr, Kim, Davies; Laimer, Musiala; Coman, Muller, Sané; Kane.: Tuchel.