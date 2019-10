Dopo la lunga sosta per le nazionali torna in campo anche la Bundesliga con l'anticipo del venerdì sera valido per l'ottava giornata di campionato. A Francoforte l'Eintrach priva dell'ex-Milan André Silva ospita il Bayer Leverkusen, eurorivale della Juventus con il gioiello Kai Havertz in vetrina anche per il mercato. Entrambi i club sono in lotta per un posto in zona Champions League, ma sono le Aspirine che, in caso di vittoria, potrebbero balzare in vetta alla classifica scavalcando momentaneamente il Borussia Monchengladbach.