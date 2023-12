Batosta importante per il Bayern Monaco in casa dell'Eintracht Francoforte. I campioni di Germania incassano 5 gol e frenano bruscamente in ottica titolo. I bavaresi restano fermi a quota 32 punti. Un'occasione ghiotta sia per il Bayer Leverkusen, sia per lo Stoccarda, che domani si scontreranno in una gara decisiva.