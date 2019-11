Via Niko Kovac, avanti José Mourinho. I betting analyst puntano sullo Special One per la panchina del Bayern Monaco, che ha salutato l'allenatore croato dopo il brutto ko con l'Eintracht Francoforte: il tecnico portoghese (che non ha mai allenato in Germania) è lo scenario più probabile sul tabellone, dove è a quota 3,00 davanti alla sorpresa Ralf Ragnick, ex allenatore del Lipsia, oggi sotto contratto con Red Bull come Head of Sport and Development Soccer. Hans-Dieter Flick spunta in terza posizione: il vice di Kovac avrà il compito di guidare la squadra negli impegni imminenti di Champions e Bundesliga e la sua conferma si gioca a 6,00. Più difficile il sì di Massimiliano Allegri (7,00), restio ad accettare un incarico a stagione già iniziata; in salita anche la strada che porta ad Arsene Wenger, a 10,00 come l'allenatore dell'Ajax, Erik Ten Hag.