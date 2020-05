Nelle scommesse sul titolo è dato a 9,00, lontanissimo dai mostri sacri del Bayern Monaco (1,22) e del Borussia Dormund (6,50). Eppure, la corsa al Meisterschale del Lipsia è ancora apertissima: la squadra di Nagelsmann è a soli 5 punti dalla vetta occupata dal Bayern e prima della sospensione del campionato arrivava da una serie di imbattibilità che durava da sette partite, culminata con il 3-0 rifilato al Tottenham di Mourinho in Champions League. La Bundesliga riparte dunque ad alti giri per i biancorossi: stavolta alla Red Bull Arena non ci sarà l'apporto del pubblico, ma sul tabellone la vittoria del Lipsia vola lo stesso a 1,30 contro il Friburgo. Per gli ospiti, ancora in corsa per un posto in Europa, il bilancio in casa degli avversari è pesante, con tre ko in altrettante trasferte nella massima serie. Fermare i padroni di casa sul pareggio pagherebbe 5,40, per il blitz a sorpresa la quota sale a 9,00. Per i rossoneri non sarà facile neanche andare a segno, visto che il Lipsia vanta la migliore difesa del campionato (insieme al Bayern Monaco) e ha subìto una sola rete nelle ultime cinque giornate disputate. Un gol degli ospiti stavolta pagherebbe 1,74, per i padroni di casa gli analisti prevedono invece almeno due reti (a 1,37). Tra i giocatori il nome caldo è quello di Timo Werner, vicecapocannoniere del campionato: nelle scommesse sui marcatori il bomber del Lipsia vola a 1,55.