Sarà il derby di Berlino ad aprire la 27esima di Bundesliga. Quella tra Hertha e Union sarà senza dubbio una stracittadina inedita senza il calore del pubblico che fa da cornice ad ogni derby, ma le motivazioni non mancheranno. Il pronostico favorisce i padroni di casa dell’Hertha Berlino, avanti a 2.35, il successo degli ospiti si gioca a 3.10, il pareggio è a 3.30. Anche gli scommettitori si schierano con l’Herta, il 73% ha scelto il segno 1 nel match. Si prosegue con una sfida interessantissima, quella tra Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen: i padroni di casa hanno ripreso lì da dove si erano fermati prima dello stop, cioè vincendo contro l’Eintracht Francoforte e balzando così al terzo posto in classifica, in piena zona Champions, dove si trova anche il Leverkusen a soli due punti di distanza. La sfida è dunque uno scontro diretto per la zona Champions e, secondo gli esperti, si presenta molto equilibrata: avanti i padroni di casa a 2.35, dietro di un soffio le Aspirine, a 2.75, il pareggio vale 3.75. Dopo aver timbrato il cartellino contro l’Eintracht, Plea e Thuram si candidano al gol anche contro il Leverkusen: il primo è dato marcatore a 2.75, il secondo a 3.00. Nel Leverkusen occhi puntati sul giovane talento Havertz, autore di 8 reti in 23 presenze e reduce dalla doppietta al Werder Brema nella scorsa giornata: il suo gol è a 3.25. Da non perdere anche Wolfsburg – Borussia Dortmund, entrambe reduci da vittorie alla ripresa del campionato. I gialloneri non vogliono rinunciare al sogno scudetto e, prima dello scontro diretto con il Bayern Monaco, sono alle prese con una trasferta insidiosa che non possono permettersi di perdere. Il pronostico pende nettamente dalla parte del Dortmund, a 1.75, si sale a 4.50 per il successo del Wolfsburg, il pareggio vale 3.90. Sicuri anche gli scommettitori, il 95% ha scelto la vittoria ospite nel match. Protagonista assoluto tra le file dei gialloneri, il diciannovenne prodigio Haaland, già in doppia cifra alla voce gol segnati in Bundesliga dopo sole 9 presenze. La rete del norvegese sembra scontata anche stavolta, a 1.80 e, come nella scorsa giornata, potrebbe essere di nuovo il marcatore più veloce: la quota da primo marcatore è 4.00. Il Bayern Monaco non vuole fermare la sua marcia verso lo scudetto e il match contro il Francoforte si presenta tutto in discesa. I Bavaresi sono nettamente favoriti, a un rasoterra 1.15, gli ospiti hanno confermato il periodo di crisi che risale a prima della sosta, vincere all’Allianz Arena è un’impresa da 16 volte la posta, difficile anche il pareggio, a 8.50. Nessun dubbio nemmeno tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sulla vittoria del Bayern Monaco