Il panorama della Bundesliga, che scatta una settimana dopo, il 16 agosto, vede il Bayern Monaco ancora una volta padrone, a 1,20, anche se il Borussia Dortmund, che nella stagione scorsa ha ceduto ai bavaresi per appena due punti, si colloca non lontano, a 4,50. Scarse le chance per il Lipsia, a 15, al lumicino quelle del Bayer Leverkusen, a 35.