Dopo aver espugnato il Borussia Park, ed essersi issato al quarto posto in classifica, il Bayer Leverkusen cerca conferme contro un avversario ostico come il Wolfsburg. I padroni di casa sono però nettamente avanti, a 1,75, rispetto agli ospiti, a 4,25, che occupano la sesta piazza. Cerca invece riscatto il Borussia Monchengladbach dopo lo scivolone interno con lo stesso Leverkusen che è costato due posti in classifica, a Brema contro un Werder che sta vivendo una delle stagioni più difficili della sua storia. Il rischio retrocessione è forte per i padroni di casa, il cui successo vale 4,25, sfavoriti rispetto agli ospiti, quotati a 1,80.