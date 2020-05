Caccia aperta al terzo posto per il Bayer Leverkusen. Dopo il crollo con il Wolfsburg nel turno infrasettimanale di Bundesliga, la squadra di Bosz ha un'altra opportunità di portarsi alle spalle del Borussia Dortmund almeno fino a domenica, quando in campo torneranno anche Lipsia e Gladbach. L'occasione è doppiamente propizia: il Friburgo, avversario della partita di domani, ha quindici punti in meno in classifica. In più, il Bayer giocherà in trasferta, dove finora ha un bilancio migliore rispetto alle partite disputate in casa (9 vittorie contro 7). Il segno «2» vola dunque sul tabellone, il pareggio stavolta è a 3,95, mentre il primo successo del Friburgo dallo scorso marzo pagherebbe 4,70. Tendenza "bassa" in fatto di gol nei quattro incroci più recenti tra le due squadre: il quinto Under consecutivo è a 2,38, anche se gli analisti spingono per l'Over, a 1,58. Sul tabellone del primo marcatore il nome più caldo è invece Kai Havertz: l'attaccante del Leverkusen, 10 gol finora, è dato a 4,75, mentre il colpo di Vincenzo Grifo dopo quello all'Eintracht di martedì vale 10,50.