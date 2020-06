Sono quattro le partite di Bundesliga in programma alle 15.30 per la 30esima giornata. Su tutte, spicca quella tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Non ci sarà l'attesissimo Kai Havertz, costretto al forfait per un problema fisico; ci sarà invece Robert Lewandowski, capocannoniere del campionato e primatista nella corsa alla Scarpa d'Oro. Bayer-Bayern è soprattutto la sfida tra la quinta forza del campionato a 56 punti e la prima, a quota 67. La squadra di Flick vuole allungare sul Borussia Dortmund, secondo in classifica a 60 punti e impegnato oggi alle 18.30 contro l’Hertha Berlino dell’ex Milan Piatek.









Sempre alle 15.30, l’Eintracht Francoforte di un altro ex rossonero, André Silva, ospita il Mainz. Di fronte l’undicesima e la quindicesima forza della Bundesliga, separate in classifica da 7 punti. Il Mainz deve guardarsi alle spalle: dietro c'è il Fortuna Dusseldorf che insegue a una sola lunghezza. Proprio il Fortuna è impegnato in casa nel match contro l’Hoffenheim, settimo in classifica a 42 punti, in piena corsa per un posto in Europa League. Chiude il programma delle 15.30 la gara tra Lipsia e Paderborn, coi padroni di casa che potrebbero superare momentaneamente il Dortmund con una vittoria contro il fanalino di coda della Bundesliga.