Dopo l'anticipo di ieri tra Colonia e Hoffenheim, riparte oggi il programma dell'undicesima giornata di Bundesliga. Si parte alle 15.30, con il Lipsia quarto in classifica che va a Berlino per fare visita all'Hertha. L'altra squadra della capitale, l'Union, è invece impegnata sul campo del Magonza, in un vero e proprio scontro salvezza. In contemporanea, lo Schalke riceve il Dusseldorf, mentre il Paderborn ospita l'Augusta.



Il programma si chiude alle 18.30 con il big match tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund.