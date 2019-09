La quinta giornata della Bundesliga prosegue oggi con due incontri. Si parte con Borussia Mönchengladbach-Fortuna Düsseldorf, in programma alle 15,30, per poi proseguire alle 18 con Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund. RB Lipsia e Bayern Monaco ieri hanno vinto. Per le avversarie è già il momento di non perdere punti. Il turno si chiuderà lunedì sera con Wolfsburg-Hoffenheim.