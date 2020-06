Titolo già assegnato in, ma il campionato non si ferma perché ancora tanti verdetti dovranno essere emessi per i piazzamenti europei e in zona retrocessione.Già campione di Germania e quindi già certo di un piazzamento Champions ilMonaco rifesteggerà in casa ospitando unancora a caccia di un piazzamento europeo distante 1 punto alla vigilia. Anche ilDortmund è già aritmeticamente in Champions ma in trasferta apotrebbe trasformarsi in giudice della battaglia europea proprio ai danni di Schick e compagni. Sperano in un passo falso del team Red Bull sia ilimpegnato a Berlino controdi Piatek, sia e soprattutto il(5° a -1 dalle Aspirine) che farà invece visita algià aritmeticamente retrocesso.Nella corsa a un piazzamento Europa League oltre al Friburgo spera ancora in una rimonta semi-impossibiledi André Silva che farà visita a una cui manca un punto per evitare anche i playout. Servirà però almeno un passo falso di una fra il, che farà visita allo04 già salvo e fuori dai giochi europei, e, che ospiteràanch'esso già salvo e fuori dai giochi europei.Battaglia aperta per evitare la retrocessione, invece, fra ilpenultimo e ilche ha un vantaggio di un solo punto. Klaassen e compagni faranno visita alancora non certo dell'aritmetica salvezza, mentre i ragazzi di Rosler ospiterannoa cui basta un punto per evitare i playout.