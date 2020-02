Dopo la vittoria di ieri sera dell’Eintracht Francoforte, che ha schiavato 5-0 l’Augsburg (in gol anche André Silva), va avanti la 21esima giornata di Bundesliga. Alle 15.30 in campo il Werder Brema, che ospita l’Union Berlino, il Friburgo, che apre le porte dello Schwarzwald-Stadion all’Hoffenheim, l’Hertha Berlino di Piatek, in gol in coppa di Germania in settimana, che aspetta il Mainz, lo Schalke 04 di Todibo, a un passo dal Milan a gennaio, che affronta il Padeborn e il Dusseldorf che va nella tana del Wolfsburg.





Alle 18.30 chiude il programma di giornata il big match tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, con due dei giovani più cercati, e promettenti, d’Europa: Havertz per i rossoneri e Haaland per i gialloneri. La sfida nella sfida è servita.