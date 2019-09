Dopo il turno infrasettimanale e le partite giocate tra venerdì e ieri, termina oggi la sesta giornata di Bundesliga, con due gare in programma: apre alle 15.30 Dusseldorf-Friburgo, con i pericolanti padroni di casa che non vincono da quattro turni e gli ospiti reduci da un avvio molto positivo e alla ricerca dell'alta classifica. Chiude alle 18 Colonia-Hertha Berlno, sfida tra due squadre in grande difficoltà n questo inizio campionato, ferme sul fondo della classifica.