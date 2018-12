Werder Brema-Fortuna Dusseldorf è l'anticipo del venerdì della 14esima giornata di Bundesliga. I padroni di casa sono in serie negativa da 6 giornate e stanno lentamente scivolando fuori dalle posizioni europee. Davanti si troverano un Dusseldorf attualmente ultimo e con solo 2 vittorie all'attivo, ma zero in trasferta.