Alle 18.30 prosegue la quinta giornata di Bundesliga. Alle 18.30 c'è il Bayer Leverkusen, che ha vinto la prima partita nell'ultimo turno dopo 3 ko consecutivi, che va in casa del Dusseldorf, undicesimo con 5 punti .



Alle 20.30, poi, il resto del programma: il Borussia Dortmund quarto in classifica attende il Norimberga; il Mainz ospita il Wolfsburg, in uno scontro valido per le posizioni in Europa League; il Borussia Monchengladbach se la vede con l'Eintracht Francoforte, nei bassifondi del campionati, e l'RB Lipsia, in difficoltà in questo avvio, sfida lo Stoccarda, terzultimo.