Gli occhi della Germania, e non solo, saranno puntati stasera sull'Allianz Arena di Monaco Baviera. Alle 18.30 infatti, scatterà il big match tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, autentico scontro diretto per il titolo. Subito un esordio pesante per Tuchel, alla prima sulla panchina dei bavaresi che devono inseguire i gialloneri, primi in classifica a +1 sui grandi rivali. Per il tecnico tedesco sarà una sfida al suo passato (è stato l'allenatore del Borussia dal 2015 al 2017).



Proverà ad approfittare dello scontro in testa l'Union Berlino (si parte alle 15,30) terzo ed impegnato in casa al cospetto dello Stoccarda, mentre in zona Champions Friburgo e Lipsia si sfideranno a distanza, entrambe in casa rispettivamente con Hertha Berlino e Mainz. Più staccato il Bayer Leverkusen che spera in un posto nella futura Conference League.