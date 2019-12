Turno infrasettimanale della Bundesliga tedesca con 4 gare in programma.



Apre alle 18:30 lo scontro salvezza fra Werder Brema e Mainz entrambe virtualmente salve ma soltanto a +3 e +2 dal terzulitmo posto. Alle 20:30 il big match è fra la capolista Lipsia che fa visita al Borussia Dortmund, terzo e a -5. Una gara dal sapore di Champions dato che entrambe le squadre sono agli ottavi della competizione. Per un piazzamento in zona Europa League importante è Union Berlino-Hoffenheim, mentre chiude il programma Augsburg-Dusseldorf.