Dopo le gare di venerdì e di ieri, in attesa del Monday Night tra Mainz ed Eintracht Francoforte, continua oggi con due partite la 13esima giornata di Bundesliga: apre alle 15.30 la capolista Borussia Monchengladbach, reduce dalla vittoria in Europa League nel gruppo della Roma, che vuole difendere la vetta nello scontro casalingo contro la sorpresa Friburgo, che non perde da quattro giornate ed è a soli tre punti dalla vetta.

Alle 18 sfida tra Wolfsburg e Werder Brema: i padroni di casa, in piena zona Europa, cercano i tre punti contro una squadra in piena crisi, che non vince da otto giornate (4 pari e 4 ko):