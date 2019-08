Scende in campo il Borussia Dortmund nell’anticipo della seconda giornata di Bundesliga dopo la vittoria alla prima contro l’Augsburg. La squadra di Favre gioca in trasferta, sul campo del Colonia che nella prima giornata di campionato ha perso 2-1 contro il Wolfsburg. Paco Alcacer vuole allungare nella classifica cannonieri su Robert Lewandowski: i due sono in testa, appaiati a quota 2 gol.