Dopo l'anticipo del venerdì sera, che ha visto l'avere la meglio per 1-0 sul, torna in campo oggi lacon il grosso delle partite valide per la 28esima giornata.Si parte alle 15.30 con ilche, seppur con la testa all'incontro con il Psg in Champions, ha nell'un avversario temibile e d'alta classifica. Il, che nell'ultima giornata ha perso lo scontro diretto con i bavaresi, scivolando a -7 in classifica, riparte contro il. Scontro diretto nelle zone alte tra, mentre il Bè impegnato contro l'Alle 18.30 chiude il sabato tedesco la sfida trache pure mette in palio punti pesanti per la qualificazione alle prossime coppe europee.