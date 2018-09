Dopo l'anticipo del venerdì e le sei partite di ieri, che hanno visto il pareggio del Borussia Dortmund e la vittoria del Bayern Monaco, prosegue oggi la quarta giornata di Bundesliga. Si parte alle 15.30, col Bayer Leverkusen, in crisi nera e ancora fermo a zero punti, che ospita il Mainz, che con una vittoria raggiungerebbe invece l'Hertha Berlino al secondo posto.



Alle 18, invece, tocca all'Eintracht Francoforte, reduce da sue sconfitte consecutive, che riceve l'RB Lipsia, sconfitto in Europa League dal Salisburgo.