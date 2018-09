Alle 15.30 tornano in campo le formazioni di Bundesliga per i match della terza giornata. Di scena i campioni in carica del Bayern Monaco, che attendono all'Allianz Arena un Bayer Leverkusen ancora a caccia dei primi punti, mentre la sorpresa Wolfsburg attende l'Hertha Berlino in uno scontro per le zone alte della classifica. L'RB Lipsia ospita l'Hannover, Fortuna Dusseldorf-Hoffenheim e Mainz-Augsburg completano il quadro delle partite pomeridiane.



Alle 18.30, lo Schalke 04 ancora a quota zero punti fa visita al Borussia Monchengladbach.