Dopo l’anticipo di ieri, che ha visto l’Hertha trionfare nel derby di Berlino con l’Union, torna in campo la Bundesliga, con le partite della 28esima giornata.



Tutti in campo alle 15.30, in attesa del piatto forte, questa sera alle 18.30, con la sfida tra Bayern Monaco e Eintracht Francoforte, all’andata vittorioso per 5-1 nella gara che costò la panchina a Kovac. Nel pomeriggio spicca Wolfsburg-Borussia Dortmund, con i padroni di casa imbattuti da 7 giornate (con 4 vittorie), che ricevono lo scatenato Haaland, per l’occasione marcato dall’ex compagno, ai tempi del Salisburgo, Pongracic.



Il Borussia Monchengladbach se la dovrà invece vedere con Havertz e il suo Bayer Leverkusen, a caccia di punti importanti per la qualificazione alla Champions. Serve una vittoria anche al Friburgo, che ospita un Werder Brema in crisi di risultati. L’Hoffenheim contro il Paderborn invece può tornare a sognare un piazzamento con vista Europa.