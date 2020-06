Ultime 3 gare del 30esimo turno della Bundesliga in Germania con posizioni Europa League e lotta per non retrocedere ancora incandescenti.



Alle 13.30 apre il Werder Brema penultimo e a -6 dalla zona salvezza che ospita il Wolfsburg ancora in piena corsa per un piazzamento europeo a -1 dall'Hoffenheim. Alle 15.30 è invece lo Schalke 04, in crisi nerissima di risultati (4 ko in fila dalla ripresa) a provare a tenere viva l'ultima chance europea facendo visita all'Union Berlino prima formazione fra le salve ma anch'essa senza vittorie dalla ripresa. Chiude alle 18 lo spareggio salvezza Augsburg-Colonia.