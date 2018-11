Dopo le sfide del sabato tra il cui Borussia Dortmund e Bayern Monaco, si conclude l'11esimo turno di Bundesliga con le ultime due gare in programma. Alle 15.30 il RB Lipsia, quarta forza del campionato, ospita il Bayer Leverkusen, reduce dal pesante ko in casa contro l'Hoffenheim (4-1). Alle 18, lo Schalke 04 va a caccia della seconda vittoria di fila sul campo dell'Eintracht Francoforte, in serie positiva da 5 incontri di campionato (4 vittorie e un pareggio).