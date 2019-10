Dopo la sosta per le nazionali, è tornata in campo la Bundesliga: in seguito alle partite di venerdì e di ieri, è terminato oggi il programma dell'ottava giornata, con due gare. Ha aperto alle 15.30 la sfida tra neopromosse Colonia-Paderborn, le ultime due della classifica alla ricerca di tre punti vitali in chiave salvezza: vincono i padroni di casa per 3-0 grazie a Terodde, Schaub e Bornauw. Seconda vittoria consecutiva per l'Hoffenheim, che fa fuori con un secco 2-0 lo Schalke: a segno Kramaric e Bebou.