Prosegue il 31esimo turno di Bundesliga, aperto ieri dal successo del Bayer Leverkusen, con altre sei partite in programma in questo sabato. Si parte alle 15.30: il Borussia Dortmund vuole scavalcare momentaneamente in vetta alla classifica il Bayern Monaco e ospita lo Schalke 04, a +6 sulla zona playout.



Segue l'RB Lipsia terzo, impegnato in casa con il Friburgo, mentre l'Eintracht Francoforte ospita l'Hertha Berlino per difendere il quarto posto. Da metà classifica lo scontro tra Fortuna Dusseldorf e Werder Brema, mentre l'Hannover ultimo prova tenere viva la lotta salvezza cercando punti con il Mainz.



Alle 18.30 tocca al Borussia Monchengladbach, in corsa per un posto Champions League, che fa visita allo Stoccarda terzultimo.



Chiuderanno la giornata domenica Hoffenheim-Wolfsburg (15.30) e Norimberga-Bayern Monaco (18).