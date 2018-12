Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, e in attesa del posticipo del Monday Night, continua oggi con due partite la tredicesima giornata di Bundesliga: in campo alle 15.30 RB Lipsia-Borussia Monchengladbach, quinta contro seconda, con i padroni di casa che vincendo hanno la possibilità di portarsi a meno uno dalla piazza d'onore e rientrare nel giro Champions e gli ospiti che vogliono invece la quarta vittoria di fila e tenere il passo della capolista Dortmund. Alle 18 chiude Eintracht Francoforte-Wolfsburg: la squadra di Adi Hutter, reduce dal passaggio del turno in Europa League nel girone della Lazio e in serie positiva da dodici gare (11 vittorie e un pari) vuole la vittoria per superare il Bayern e mantenere la terza posizione, mentre quella di Bruno Labbadia vuole accorciare dalla zona Europa.