Dopo il roboante avvio del Bayern Monaco, vittorioso per 6-1 sull'Eintracht Francoforte, la Bundesliga manda in campo il grosso del suo programma in questo sabato.



Cinque partite alle 15:30, la più invitante è Borussia Monchengladbach-Hoffenheim, ma c'è anche una classica come Wolfsburg-Werder Brema. Completano il programma gli incroci fra Augsburg e Friburgo, Bochum e Magonza e il derby di Berlino fra Union ed Hertha.



Alle 18:30 il big match di giornata: il Borussia Dortmund del neo acquisto Adeyemi ospita il Bayer Leverkusen.