Torna in campo la Bundesliga con due partite: alle 13.30 è il turno di Union Berlino-Wolfsburg, con gli ospiti in corsa per un piazzamento in zona Europa. Alle 15.30 invece il Lipsia tutto spettacolo, vittorioso anche in Champions League sul campo del Tottenham, sfida il Bayer Leverkusen quinto: con una vittoria gli uomini di Nagelsmann accorcerebbero le distanze dal Bayern Monaco primo, portandosi a -1. E’ stata invece rinviata Werder Brema-Eintracht.