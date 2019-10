Prosegue la settimana giornata di Bundesliga, aperta dalla vittoria dell'Hertha Berlino sul Fortuna Dusseldorf, con altri cinque incontri in programma in questo sabato.



Si parte alle 15.30 con una serie di sfide ad alta quota, con il Bayern Monaco capolista che crolla in casa contro l'Hoffenheim: la doppietta di Sargis Adamyan, intervallata dal momentaneo pareggio di Lewandowski, stende i bavaresi. Ne approfittano solo in parte le inseguitrici. Bayer Leverkusen e RB Lipsia fanno 1-1 agganciando entrambe il Bayern, arriva a quota 14 punti anche il Friburgo che riacciuffa due volte il Borussia Dortmund (2-2). Allo stesso orario si affrontano nella parte bassa della classifica Paderborn e Mainz: colpo degli ospiti, a segno anche l'ex Palermo Quaison.



Alle 18.30 è il turno dello Schalke 04: il club di Gelsenkirchen, nel gruppone delle inseguitrici del Bayern, gioca in casa con il Colonia.



Domenica in programma Borussia Monchengladbach-Augsburg (13.30), Wolfsburg-Union Berlino (15.30) e Eintracht Francoforte-Werder Brema (18).