Col match delle 20.30 tra Werder Brema e Stoccarda, si apre il programma della 23esima giornata di Bundesliga. Momento decisamente positivo per i padroni di casa, a caccia del sesto risultato utile consecutivo per non perdere il treno europeo; situazione molto più delicata per la squadra di Weinzierl, in lizza per la salvezza e che ha conquistato un solo punto nelle ultime 7 giornate. In trasferta la vittoria non arriva addirittura dallo scorso 10 novembre.