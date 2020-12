Prosegue il programma della, con altre due partite in programma in questa domenica.sfida a metà classifica tra, appaiate in classifica a 11 punti., poi, è il turno del: le Aspirine provano ad approfittare dei pareggi di RB Lipsia e Borussia Dortmund e sul campo dello, ultimo in classifica, cercano tre punti che varrebbero il secondo posto solitario a -1 dal Bayern Monaco.Chiuderà il turno domani Hoffenheim-Augsburg (ore 20.30).