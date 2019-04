Prosegue il 29esimo turno di Bundesliga con gli ultimi tre match in programma. Alle 13.30 l'Hoffenheim cerca contro l'Hertha Berlino tre punti chiave nella corsa Europa League.



Alle 15.30, poi, tocca al Bayern Monaco: i bavaresi devono rispondere al successo del Borussia Dortmund per riprendersi la vetta della classifica e vanno sul campo del Fortuna Dusseldorf.



Chiude alle 18 l'Eintracht Francoforte, che dopo il ko in Europa League contro il Benfica vuole rialzarsi contro l'Augsburg e conquistare un successo importante per blindare il quarto posto.