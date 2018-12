Il colpo esterno del Wolfsburg sul campo del Norimberga ha aperto il turno numero 15 di Bundesliga. Oggi alle 15.30 si prosegue con cinque gare. Il Bayern Monaco cerca la terza vittoria di fila contro l'Hannover, penultimo in classifica, mentre il Borussia Monchengladbach - seconda forza del campionato - sarà impegnato nell'insidiosa trasferta sul campo dell'Hoffenheim. Lo Stoccarda ospita l'Hertha Berlino, reduce da due successi di fila, mentre il Dusseldorf va a caccia dei tre punti contro il Friburgo per uscire dalla zona calda. In campo anche Augsburg-Schalke 04, con la formazione di Tedesco che vuole riscattare il ko nel Revierderby della scorsa settimana. Alle 18.30, la capolista Borussia Dortmund, ancora imbattuta in campionato, affronta il Werder Brema al Signal Iduna Park. La squadra di Favre potrebbe laurearsi oggi campione d'inverno.