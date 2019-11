Prosegue l'11esimo turno della Bundesliga con gli ultimi tre appuntamenti in programma in questa domenica.



Si parte alle 13.30 con il Borussia Monchengladbach: la squadra capolista, reduce dal successo in Europa League sulla Roma, ospita il Werder Brema per trovare il terzo successo consecutivo e consolidare la testa della classifica.



Alle 15.30 sfida tra Wolfsburg e Bayer Leverkusen, entrambi reduci da una sconfitta e desiderosi di rilanciarsi nella corsa a un posto in Europa.



Chiude alle 18.00 un altro scontro diretto per l'Europa: quello tra Friburgo e Eintracht Francoforte.