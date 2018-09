Prende il via oggi la quinta giornata della Bundesliga con quattro partite in programma.



Apre alle 18.30 la sfida al vertice fra le sorprese Werder Brema (4°) che ospita l'Hertha Berlino (2°). Entrambe ancora imbattute e con squadre ricche di talento come quello dei fratelli Eggstein e di Rashica per i padroni di casa o quello di Arne Maier e Dilrosun per i berlinesi.



Alle 20.30 è la volta del Bayern Monaco capolista e a punteggio pieno che ospita un Augsburg a secco di vittorie da 3 giornate. Sempre alle 20.30 lo Schalke 04, ultimo e con 4 sconfitte in 4 partite cerca i primi punti stagionali in casa del Friburgo, mentre chiude il programma Hannover-Hoffenheim.