Dopo la vittoria del Bayern Monaco, che ha piegato il Werder Brema grazie alla rete di Sule, tocca alla seconda della classe, il Borussia Dortmund, scendere in campo in questa 30esima giornata di Bundesliga. La squadra di Favre è attesa dalla trasferta di Friburgo, squadra che non perde in casa da 4 partite e che è ancora alla ricerca della salvezza.





Alle 18, poi, chiude il programma di giornata l’Hertha Berlino, che ospita l’Hannover : due squadre malate, coi padroni di casa che hanno perso le ultime 5 partite, mentre gli ospiti le ultime 8.