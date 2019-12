Dopo l'anticipo di ieri sera tra Hoffenheim e Borussia Dortmund, continua oggi con sei partite la 17esima giornata di Bundesliga, l'ultima prima di Natale e prima della lunga sosta invernale: alle 15.30 cinque partite, con il Bayern Monaco. ​altalenante e terzo in classifica che riceve il più che positivo Wolfsburg in odore di Europa, per avvicinarsi alla vetta. La capolista RB Lipsia, reduce da sette risultati utili di fila, ospita un Augsburg in gran forma, che ha centrato sei risultati positivi consecutivi (con cinque vittorie) e sogna l'alta classifica, per restare in testa. Lo Schalke quinto riceve la sorpresa Friburgo, reduce da due ko di fila ma comunque al sesto posto, mentre il Bayer Leverkusen settimo e proveniente da due ko consecutivi va sul campo del Mainz, che si sta allontanando dalla zona calda. Sfida salvezza quella tra Colonia e Werder Brema, appaiate al terzultimo posto a quota 14. Chiude alle 18.30 il Borussia Monchengladbach, secondo in classifica e ospite dell'Hertha Berlino, partita malissimo e ora in risalita con tre risultati positivi di fila.