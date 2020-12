Inizia questa sera, la dodicesima giornata di Bundesliga. E si apre alle 18.30 con l'Eintracht Francoforte di André Silva, autore di 7 gol in 10 partite, che attende il Borussia Monchengladbach di Rose, candidato numero 1 per la panchina del Borussia Dortmund la prossima stagione. I padroni di casa hanno la possibilità di accorciare in classifica sul 'Gladbach, in piena zona Europa.



OCCHI SUL DORTMUND - Alle 20.30, poi, il resto del programma, con gli occhi puntati sul Borussia Dortmund, che ha deciso di esonerare Favre, reduce da 3 ko e un pareggio nelle ultime 5, ospite del Werder Brema, ko nelle ultime 3: la possibilità di ripartire nel migliore dei modi è ghiotta. Sempre alle 20.30 l'Union Berlino che affronta lo Stoccarda e l'Hertha dell'altro ex milanista Piatek che attende il Mainz a Berlino.