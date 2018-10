Missione quarta vittoria consecutiva per l'Eintracht Francoforte nella prima delle tre partite in programma oggi per la nona di Bundesliga: Haller e compagni sono ospiti del Norimberga, che viene invece da due sconfitte di fila. Posta in palio altissima anche nel match delle 15.30 tra RB Lipsia e Schalke 04, con i primi che inseguono le primissime posizioni della classifica, emntre glu uomini di Tedesco hanno bisogno di punti per allontanare la zona retrocessione.



Si chiude alle 18, con la sorpresa Werder Brema, impegnato in casa su un'altra big in difficoltà del calcio tedesco, il Bayer Leverkusen.