Dopo le partite di venerdì e di ieri, termina oggi con due gare la 25esima giornata di Bundesliga: apre alle 15,30 il Bayern Monaco capolista di Fleck che, reduce da dieci risultati utili di fila in campionato e dall'ipoteca del passaggio ai quarti di Champions, vuole mantenere il primo posto e il vantaggio sulle inseguitrici nel match casalingo contro l'Augsburg, che non vince da quattro partite ed è stato risucchiato nella lotta per non retrocedere, Alle 18 chiude Mainz-Dusseldorf, delicatissima sfida salvezza tra la quartultima e la terzultima.