Alle 15.30 prosegue la 27esima giornata di Bundesliga. Le due capoliste, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, appaiate in classifica a 60 punti, ma con i bavaresi prima perché hanno segnato più gol, sono pronte a sfidarsi a distanza. Reus e compagni attendono in casa il Wolfsburg, in piena lotta per un posto in Europa. Sfida, sulla carta, più semplice per il Bayern Monaco, che va in casa del Friburgo, in una zona di classifica tranquilla, visto il +11 sulla salvezza. In casa, però, la squadra di Streich non perde dal 26 gennaio.



LE ALTRE - Sempre alle 15.30, poi, in campo Werder Brema-Mainz, Dusseldorf-Borussia Monchengladbach e Norimberga-Augsburg. Chiude il programma di giornata, alle 18.30, la sfida tra la terza della classe, l'RB Lipsia, e l'Hertha Berlino.